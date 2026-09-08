Sparstift anderswo: Geldregen für Queer-Zentrum

Im Förderantrag von QWien ist auch die Rede davon, dass man das Geld für mehr Barrierefreiheit und Fluchtwege brauche. Die Vorgaben dafür haben sich allerdings seit der ursprünglichen Förderung nicht geändert. Eine Fehlplanung also, für die der Steuerzahler geradestehen muss? Fragen dazu lässt Sulzenbacher offen, gibt aber zu, dass die Kostenvoranschläge aus dem Jahr 2023 angesichts der hohen Inflation nicht mehr gereicht hätten. Das habe aber „alle Kulturinstitutionen sehr getroffen“. Mit dem Unterschied allerdings, dass dort nicht automatisch die Stadt einsprang.