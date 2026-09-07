Diagnose kam erst, als die Krankheit vorbei war

Triathletin Linda Hehenwarter kämpfte während des ganzen Sommers mit Schmerzen. Die Diagnose bekam sie, als sie ihre Krankheit überstanden hatte. Jetzt befindet sich die 21-jährige Salzburgerin wieder im Training und will im Herbst angreifen.
Starke Rückenschmerzen plagten Triathlon-Talent Linda Hehenwarter im Sommer mehrere Wochen lang. Dadurch konnte sie nicht trainieren, eilte stattdessen von einem Arzt zum nächsten. Nach einigen Untersuchungen stand fest: Die Bandscheiben können es nicht sein, die Ärzte bzw. Orthopäden waren ratlos.
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