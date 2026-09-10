VIG-Chef fordert höheres Pensions-Antrittsalter

„Niemand hat etwas eingezahlt, auf das er selbst einen Anspruch hat“

Doch damit nicht genug: Löger räumt mit einem weitverbreiteten Irrglauben auf. Viele Österreicher glauben, sie würden mit ihren Beiträgen für die eigene Pension ansparen. „Das ist der Gedankenfehler, den wir im System haben“, sagt Löger. „Niemand hat etwas einbezahlt. Es wird nicht eingezahlt – in einem Umlageverfahren wird gezahlt.“ Konkret: „Wir zahlen laufend die Pensionen der bestehenden Pensionisten. Das ist unser System, das ist gut und das gilt es auch entsprechend zu stabilisieren und zu halten.“ Aber: „Man muss den Leuten irgendwo einmal ehrlich sagen: Niemand hat, wenn er selbst 45 Jahre lang einbezahlt hat, etwas eingezahlt, auf das er selbst einen Anspruch hat.“