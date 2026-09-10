Fraisl: „Saisonkarte wichtiger als Stromrechnung“

„Das Remis gegen die Bayern war der erste Schritt, die Veltins Arena in eine Heimfestung zu verwandeln. Für den Glauben extrem wichtig“, sagt Ex-S04-Keeper Martin Fraisl über den jüngsten und ersten Punkt der „Königsblauen“ in der neuen Bundesliga-Saison. Am Freitag geht’s für Schalke bei Union Berlin und Leo Querfeld weiter.