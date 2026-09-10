Fraisl: „Saisonkarte wichtiger als Stromrechnung“

Vor dem Gastspiel der Gelsenkirchner am Freitag in der Bundesliga bei Union Berlin sprach Ex-S04-Goalie Martin Fraisl mit der „Krone“ über den Mythos Schalke. Welchen Stellenwert Miron Muslic und Dejan Ljubicic im Ruhrpott haben. Und über seine Aufstiegssaison mit „Königsblau“.
„Das Remis gegen die Bayern war der erste Schritt, die Veltins Arena in eine Heimfestung zu verwandeln. Für den Glauben extrem wichtig“, sagt Ex-S04-Keeper Martin Fraisl über den jüngsten und ersten Punkt der „Königsblauen“ in der neuen Bundesliga-Saison. Am Freitag geht’s für Schalke bei Union Berlin und Leo Querfeld weiter.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.