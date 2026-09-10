Starke Dürre lässt die heimischen Winzer dürsten

Weinviertel hat 40 Prozent weniger Rebensaft

Besonders hart trifft die Trockenheit des Rekordsommers den Osten Österreichs. Im Weinviertel führt die Dürre zu einem Mengenrückgang von bis zu 40 Prozent. Grund sind unter anderem die deutlich kleineren Beeren, die sich durch die Hitze entwickeln. Gleichzeitig begann die Ernte „außerordentlich früh“, weil die Trauben durch die hohen Temperaturen deutlich schneller reifen.