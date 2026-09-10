Große Bühne, kleine Erwartungen bei ORF-Konvent

Konkrete Ergebnisse erwartet unter den wesentlichen Playern aber kaum jemand. Ein Teilnehmer beschreibt das inoffizielle Motto gegenüber der „Krone“ so: „Die Straße gemeinsam bauen, aber separat fahren.“ Und das tat auch die FPÖ: Sie blieb dem Forum fern und bezeichnete es als „aufgesetzte Wohlfühlveranstaltung“. Die Ergebnisse des zweitägigen Treffens sollen nun als Grundlage für die politischen Verhandlungen dienen. Wie schnell daraus tatsächlich eine Reform wird, ließ Babler offen.