Königlicher Empfang für die Kaiser des Motorsports

Alles auf Schiene! Das sollte wohl die Aussage sein, als Red Bull Racing am Dienstag Patrick Friesacher einen RB8 (das Weltmeister-Auto von Sebastian Vettel 2012) auf Eisenbahnrädern durch die Madrider Metro jagen ließ. Die PR-Aktion des Rennstalls ist stellvertretend für die großen Ansprüche, die Veranstalter, Stadt und die Formel 1 selbst an die neue Heimat des Grand Prix von Spanien haben.