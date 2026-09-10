Königlicher Empfang für die Kaiser des Motorsports

Prunk und Protz regieren am biederen Messegelände in Madrid. Die Formel 1 erwartet einen großen Fan-Ansturm in der neuen Heimat des „Grand Prix von Spanien“. Doch noch ist am „Madring“ nicht alles Gold, was glänzt. Ein erster Rundgang auf der neuen Strecke.
Alles auf Schiene! Das sollte wohl die Aussage sein, als Red Bull Racing am Dienstag Patrick Friesacher einen RB8 (das Weltmeister-Auto von Sebastian Vettel 2012) auf Eisenbahnrädern durch die Madrider Metro jagen ließ. Die PR-Aktion des Rennstalls ist stellvertretend für die großen Ansprüche, die Veranstalter, Stadt und die Formel 1 selbst an die neue Heimat des Grand Prix von Spanien haben.
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