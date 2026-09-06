Bus stürzt auf Kap Verde 30 Meter tief: 25 Tote

Busfahrer hatte Ausflug als Geschenk für Kinder organisiert

Im öffentlichen Radio des Landes hieß es, dass ein Reifen am Fahrzeug geplatzt sei. Der Busfahrer ist ebenfalls unter den Todesopfern. Er soll den Ausflug für die Schüler selbst organisiert haben. Dies habe er jährlich kurz vor dem Ende der Ferien als Geschenk für die Kinder gemacht.