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Viele Kinder als Opfer

Bus stürzt auf Kap Verde 30 Meter tief: 25 Tote

Ausland
06.09.2026 19:43
Das Begräbnis der Opfer nach dem verheerenden Busunglück auf der Insel Fogo
Das Begräbnis der Opfer nach dem verheerenden Busunglück auf der Insel Fogo(Bild: AFP/HERCULANO DA LUZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einer furchtbaren Tragödie auf den Kap Verden sind am späten Samstagnachmittag 25 Menschen ums Leben gekommen. Ein Bus, in dem hauptsächlich Kinder und Jugendliche auf einer Ausflugsfahrt unterwegs waren, stürzte eine etwa 30 Meter hohe steile Klippe hinunter.  

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Der Unfall ereignete sich auf der Insel Fogo – zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich 32 Insassen an Bord befunden haben. Der Bus kam von der Straße ab und stürzte in eine Schlucht. 

Busfahrer hatte Ausflug als Geschenk für Kinder organisiert
Im öffentlichen Radio des Landes hieß es, dass ein Reifen am Fahrzeug geplatzt sei. Der Busfahrer ist ebenfalls unter den Todesopfern. Er soll den Ausflug für die Schüler selbst organisiert haben. Dies habe er jährlich kurz vor dem Ende der Ferien als Geschenk für die Kinder gemacht. 

Die Bergung der Opfer im felsigen Gelände war äußerst schwierig. Die Unfallstelle war mit Fahrzeugen nicht unmittelbar zu erreichen. Angesichts der vielen Verletzten könnte die Zahl der Toten noch steigen, hieß es.

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