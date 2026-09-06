Viele Kinder als Opfer
Bus stürzt auf Kap Verde 30 Meter tief: 25 Tote
Bei einer furchtbaren Tragödie auf den Kap Verden sind am späten Samstagnachmittag 25 Menschen ums Leben gekommen. Ein Bus, in dem hauptsächlich Kinder und Jugendliche auf einer Ausflugsfahrt unterwegs waren, stürzte eine etwa 30 Meter hohe steile Klippe hinunter.
Der Unfall ereignete sich auf der Insel Fogo – zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich 32 Insassen an Bord befunden haben. Der Bus kam von der Straße ab und stürzte in eine Schlucht.
Busfahrer hatte Ausflug als Geschenk für Kinder organisiert
Im öffentlichen Radio des Landes hieß es, dass ein Reifen am Fahrzeug geplatzt sei. Der Busfahrer ist ebenfalls unter den Todesopfern. Er soll den Ausflug für die Schüler selbst organisiert haben. Dies habe er jährlich kurz vor dem Ende der Ferien als Geschenk für die Kinder gemacht.
Die Bergung der Opfer im felsigen Gelände war äußerst schwierig. Die Unfallstelle war mit Fahrzeugen nicht unmittelbar zu erreichen. Angesichts der vielen Verletzten könnte die Zahl der Toten noch steigen, hieß es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.