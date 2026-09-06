Niederlagen bei Wahlen sind kein Naturgesetz

Die Schwindsucht klassischer Parteien hat Gründe. Sie werden selten beim Namen genannt, man rüttelt lieber am Ausredenbaum und hofft, dass Banales wie „mehr zuhören“, „mehr erklären“, „mehr auf Augenhöhe reden“ Früchte trägt. So mancher, der sich Sommergespräche angeschaut hat, könnte sich aber gefragt haben: „Von welchem Leben reden die da eigentlich? Meines fand darin jedenfalls nicht statt.“