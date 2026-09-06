Niederlagen bei Wahlen sind kein Naturgesetz

Wahlergebnisse werden gern mit Begriffen wie Erdrutsch oder Beben beschrieben. Das passt zuweilen, um ein Naturgesetz handelt es sich trotzdem nicht. Nicht in Sachsen-Anhalt, auch nicht in Österreich.
Die Schwindsucht klassischer Parteien hat Gründe. Sie werden selten beim Namen genannt, man rüttelt lieber am Ausredenbaum und hofft, dass Banales wie „mehr zuhören“, „mehr erklären“, „mehr auf Augenhöhe reden“ Früchte trägt. So mancher, der sich Sommergespräche angeschaut hat, könnte sich aber gefragt haben: „Von welchem Leben reden die da eigentlich? Meines fand darin jedenfalls nicht statt.“
Misserfolg ist aber kein Naturgesetz. Einfache Antworten wegwischen, aber selbst keine geben: auch kein Naturgesetz.
Eine Brandmauer errichten, sie aber von beiden Seiten aus begehbar machen: kein Naturgesetz.
Jeden Gedanken abklopfen, ob er der FPÖ nutzen könnte: kein Naturgesetz.
Erst allerlei brüsk von sich weisen, später aber in Worten und Taten recht geben: kein Naturgesetz.
Kickl verteufeln, mit ihm dann über eine Koalition reden und ihn später neu verteufeln: kein Naturgesetz.
Menschen auf Sommertouren nach ihrer Meinung fragen und sie im Herbst ignorieren: kein Naturgesetz.
Die Bevölkerung treibt eine Mischung aus Vergangenheits-Verklärung, Gegenwartswut und Zukunftsangst an. Populisten nutzen die Stimmung als Surfbrett. Eine Gegenerzählung fehlt, das ist der Kern des Problems. Aber kein Naturgesetz.
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