Versuchte Vergewaltigung: 38-Jähriger festgenommen

Eine Frau wurde in der Nacht auf Sonntag in der Wiener Innenstadt von einem 38-Jährigen festgehalten. Laut Polizei versuchte der Mann, sie zu vergewaltigen. Das Opfer setzte sich erfolgreich zur Wehr und konnte den Verdächtigen anschließend gemeinsam mit Passanten bis zum Eintreffen der Polizei anhalten.