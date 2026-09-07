Versuchte Vergewaltigung: 38-Jähriger festgenommen

Eine Frau wurde in der Nacht auf Sonntag in der Wiener Innenstadt von einem 38-Jährigen festgehalten. Laut Polizei versuchte der Mann, sie zu vergewaltigen. Das Opfer setzte sich erfolgreich zur Wehr und konnte den Verdächtigen anschließend gemeinsam mit Passanten bis zum Eintreffen der Polizei anhalten.
Der Vorfall ereignete sich gegen 3.55 Uhr in der Akademiestraße. Die Frau befand sich gerade auf dem Nachhauseweg, als sie der 38-jährige ungarische Staatsbürger plötzlich festgehalten haben soll.
Passanten halfen dem Opfer
Die Frau wehrte sich erfolgreich, woraufhin der Verdächtige zu flüchten versucht haben soll. Gemeinsam mit Passanten gelang es ihr jedoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.
Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost. Der Tatverdächtige zeigte sich laut Polizei nicht geständig.
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