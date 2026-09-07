24-Stunden-Bahnstreik in Italien: Chaos droht

Regionalverkehr fährt in bestimmten Zeitfenstern

Im Regionalverkehr sollen die gesetzlich vorgeschriebenen Verbindungen während gewisser Zeitfenster gewährleistet werden. Am Dienstag sollen demnach zwischen 6.00 und 9.00 Uhr sowie zwischen 18.00 und 21.00 Uhr Züge fahren. Die Bahn rief Reisende angesichts möglicher Einschränkungen dazu auf, sich vor der Fahrt über die verfügbaren Verbindungen zu informieren.