Ab Montagabend
24-Stunden-Bahnstreik in Italien: Chaos droht
In Italien müssen sich Bahnreisende ab Montagabend auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Mehrere Gewerkschaften haben einen landesweiten 24-stündigen Streik des Personals der italienischen Staatsbahn FS ausgerufen.
Der Ausstand beginnt um 21.18 Uhr und endet am Dienstagabend um 21.00 Uhr. Nach Angaben der Bahn können Auswirkungen in Form von Zugausfällen und Verspätungen bereits vor Beginn des Streiks auftreten und über dessen Ende hinaus andauern.
Italiens größte Basisgewerkschaft CUB und die autonome Gewerkschaft SGB fordern mit dem Streik einen einheitlichen Kollektivvertrag.
Regionalverkehr fährt in bestimmten Zeitfenstern
Im Regionalverkehr sollen die gesetzlich vorgeschriebenen Verbindungen während gewisser Zeitfenster gewährleistet werden. Am Dienstag sollen demnach zwischen 6.00 und 9.00 Uhr sowie zwischen 18.00 und 21.00 Uhr Züge fahren. Die Bahn rief Reisende angesichts möglicher Einschränkungen dazu auf, sich vor der Fahrt über die verfügbaren Verbindungen zu informieren.
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