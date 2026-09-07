Irina Shayk sorgt in Venedig für Aufsehen

Wow-Auftritt in Venedig! Irina Shayk (40) weiß ganz genau, wie man einen roten Teppich zum Beben bringt. Bei den Filmfestspielen von Venedig erschien das russische Supermodel in einem spektakulären schwarzen Korsettkleid. Sie sorgte damit für einen der wohl heißesten Auftritte des Festivals.
Die Robe ist dabei nicht irgendein Kleid. Shayk trug ein legendäres Modell von Dolce & Gabbana aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2003. Besonders gewagt: Das hautenge schwarze Kleid lässt Dessous-Elemente wie BH und Slip durchschimmern und setzt Shayks berühmte Figur perfekt in Szene.
Das Kleid hat Modegeschichte geschrieben. Denn als es 2003 auf dem Laufsteg präsentiert wurde, trug es keine Geringere als Supermodel-Legende Gisele Bündchen. Mehr als 20 Jahre später haucht Irina Shayk dem ikonischen Look nun neues Leben ein.
Mit seinem tiefen Ausschnitt, den geschwungenen Linien und den seitlichen Trägern, die die Silhouette raffiniert betonen, ist das Kleid ein echter Hingucker. Dazu kombinierte Shayk schwarze Kniestrümpfe, spitze High Heels und eine funkelnde Halskette, die sich eng um ihren Hals schmiegt.
Irina Shayk wird in Venedig ausgezeichnet
Doch Shayk war nicht nur für den großen Glamour nach Venedig gereist. Das Model wird bei den Filmfestspielen mit dem renommierten „Filming Italy Venice International Award“ geehrt.
Ausgezeichnet wird Shayk für ihre internationale stilistische und mediale Strahlkraft. Kein Wunder: Seit Jahren gehört sie zu den bekanntesten Models der Welt und sorgt mit ihren Auftritten regelmäßig für Schlagzeilen.
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