Irina Shayk sorgt in Venedig für Aufsehen

Das Kleid hat Modegeschichte geschrieben. Denn als es 2003 auf dem Laufsteg präsentiert wurde, trug es keine Geringere als Supermodel-Legende Gisele Bündchen. Mehr als 20 Jahre später haucht Irina Shayk dem ikonischen Look nun neues Leben ein. (Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)