ÖFB-Cup-Recap, Gregerl-Rekord und LASK-Premiere

Das Achtelfinale im ÖFB-Cup steht und alle Bundesligisten stehen unter den letzten 16 Mannschaften. Im Podcast „Sportkrone Inside“ sprechen wir aber nicht nur über die nationalen Geschehnisse, sondern wir gehen mit Michael Gregoritsch auf Augsburger Rekordjagd, analysieren die aktuellen Leistungen von Real und PSG und wir freuen uns auf den Champions League Auftakt und die Premiere des LASK in der Königsklasse.