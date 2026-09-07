Nach Überfall auf A9: 24 Hoolingans festgenommen

Wir erinnern uns an den 6. November 2025: Auf dem Rückweg nach einem Match rasteten polnische Hoolingans komplett aus. Auf der A9 in Fahrtrichtung Graz zwangen sie auf Höhe Premstätten einen kroatischen Pkw zum Anhalten und gingen mit Baseballschlägern auf die beiden Insassen los. Außerdem stahlen sie Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro.