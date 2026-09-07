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Ermittlungserfolg

Nach Überfall auf A9: 24 Hoolingans festgenommen

Steiermark
07.09.2026 12:28
Schwer bewaffnet und maskiert waren die Hooligans unterwegs.
Schwer bewaffnet und maskiert waren die Hooligans unterwegs.(Bild: Krone KREATIV/LPD Steiermark)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nach dem Raubüberfall auf der A9 im November 2025, bei dem zwei Kroaten von „Hooligans“ attackiert wurden, erzielte das Landeskriminalamt Steiermark einen Ermittlungserfolg. Es konnten bislang 40 Tatverdächtige identifiziert und 24 Personen festgenommen werden.

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Wir erinnern uns an den 6. November 2025: Auf dem Rückweg nach einem Match rasteten polnische Hoolingans komplett aus. Auf der A9 in Fahrtrichtung Graz zwangen sie auf Höhe Premstätten einen kroatischen Pkw zum Anhalten und gingen mit Baseballschlägern auf die beiden Insassen los. Außerdem stahlen sie Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Nachdem bereits in der Tatnacht im Zuge einer Großfahndung 20 polnische Fußballanhänger festgenommen worden waren, führte das Landeskriminalamt Steiermark akribische Folgeermittlungen durch. So gelang es, weitere 20 Tatverdächtige auszuforschen.

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Für vier der ausgeforschten Männer erließ die Staatsanwaltschaft Graz nationale Festnahmeanordnungen sowie europäische Haftbefehle. Die polnischen Behörden vollzogen daraufhin am 8. und 11. Juli 2026 Zugriffe in Polen. Mittlerweile wurden alle vier Tatverdächtigen nach Österreich ausgeliefert.

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