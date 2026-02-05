Vorteilswelt
Dad-Tattoo überstochen

Brooklyn radiert letzte Verbindung zu Beckhams aus

Society International
05.02.2026 10:17
Brooklyn Beckham ließ sich ein Tattoo überstechen, das er zu Ehren seines Vaters David Beckham trug.
Brooklyn Beckham ließ sich ein Tattoo überstechen, das er zu Ehren seines Vaters David Beckham trug. Ein deutliches Zeichen, dass er mit seiner Familie abgeschlossen hat!(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Es ist ein Schritt, der im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht: Brooklyn Beckham hat sich von seinem „DAD“-Tattoo getrennt – und damit auch noch die letzte Verbindung zu seinem Vater David Beckham ausradiert! 

Es ist ein Schritt, der wohl vor allem Papa David Beckham bis ins Mark treffen wird. Denn nicht nur, dass Brooklyn Beckham im Jänner auf Instagram eine öffentliche Abrechnung mit seiner Familie gepostet hatte, trennte er sich jetzt auch noch von einem Tattoo, das eigentlich eine ganz besondere Bedeutung hat.

Hommage an Papa David verschwunden
Denn bislang prangte auf dem rechten Arm des Promi-Sprosses ein Anker, der mit dem Wort „DAD“ verziert war. Eine Hommage an Papa David Beckham. Darunter stand die Zeile: „Love you Bust“. Bust ist David Beckhams liebevoller Spitzname für seinen Sohn.

Auf diesem Urlaubsfoto aus dem letzten Jahr ist das Tattoo zu sehen – noch mit dem Wort „Dad“ versehen:

Doch Bilder, die die britische „Sun“ nun veröffentlichte, zeigen Brooklyn nun in Los Angeles mit einem veränderten Tattoo am Arm. Dort, wo einst das Wort „Dad“ stand, finden sich jetzt ein Seestern und zwei Rettungsringe. 

„Er leidet so sehr“
Wie ein Insider der Zeitung verriet, habe Brooklyn sich einer Laserbehandlung unterzogen, um das Tattoo zu verändern. „Er wollte es loswerden“, erklärte dieser. „Er leidet so sehr, dass es nicht aufrichtig wäre, eine solche Ehrung an seinem Körper zu belassen.“

Und nicht nur das: Denn auch das „Peckerl“, das Brooklyn zu Ehren seiner Mama Victoria auf der Brust getragen hatte, soll längst Geschichte sein. Bereits im letzten Jahr habe er das Tattoo überstechen lassen, heißt es.

Bei den Beckhams hängt der Haussegen schief.
Bei den Beckhams hängt der Haussegen schief.(Bild: AP/Vianney Le Caer)

„Will mich nicht mit Familie versöhnen“
Brooklyn Beckham lebt mit seiner Ehefrau Nicola Peltz mittlerweile in den USA. Nachdem es zuletzt immer mehr Schlagzeilen um einen angeblichen Familienstreit im Hause Beckham gegeben hatte, meldete sich der 26-Jährige im Jänner auf Instagram mit einem knallharten Statement zu Wort.

Darin machte er seinen Eltern den Vorwurf, sie hätten ihn ein Leben lang kontrolliert, außerdem habe seine Mutter Victoria seinen Hochzeitstanz sabotiert, um daraufhin „unangemessen“ mit ihm zu tanzen.

Lesen Sie auch:
Brooklyn Beckham und Nicola Peltz 
Milliardärs‑Papa
Nicola Peltz: Eine Million Taschengeld im Monat!
29.01.2026
„Mein Rat ist ...“
Peltz-Papa mischt sich jetzt in Beckham-Streit ein
04.02.2026

Den Behauptungen, er stehe unter der Fuchtel seiner Ehefrau widersprach der Promi-Spross schließlich ebenfalls. „Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, sondern stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.“ 

