Brooklyn radiert letzte Verbindung zu Beckhams aus

Es ist ein Schritt, der im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht: Brooklyn Beckham hat sich von seinem „DAD“-Tattoo getrennt – und damit auch noch die letzte Verbindung zu seinem Vater David Beckham ausradiert!
Es ist ein Schritt, der wohl vor allem Papa David Beckham bis ins Mark treffen wird. Denn nicht nur, dass Brooklyn Beckham im Jänner auf Instagram eine öffentliche Abrechnung mit seiner Familie gepostet hatte, trennte er sich jetzt auch noch von einem Tattoo, das eigentlich eine ganz besondere Bedeutung hat.
Hommage an Papa David verschwunden
Denn bislang prangte auf dem rechten Arm des Promi-Sprosses ein Anker, der mit dem Wort „DAD“ verziert war. Eine Hommage an Papa David Beckham. Darunter stand die Zeile: „Love you Bust“. Bust ist David Beckhams liebevoller Spitzname für seinen Sohn.
Auf diesem Urlaubsfoto aus dem letzten Jahr ist das Tattoo zu sehen – noch mit dem Wort „Dad“ versehen:
Doch Bilder, die die britische „Sun“ nun veröffentlichte, zeigen Brooklyn nun in Los Angeles mit einem veränderten Tattoo am Arm. Dort, wo einst das Wort „Dad“ stand, finden sich jetzt ein Seestern und zwei Rettungsringe.
„Er leidet so sehr“
Wie ein Insider der Zeitung verriet, habe Brooklyn sich einer Laserbehandlung unterzogen, um das Tattoo zu verändern. „Er wollte es loswerden“, erklärte dieser. „Er leidet so sehr, dass es nicht aufrichtig wäre, eine solche Ehrung an seinem Körper zu belassen.“
Und nicht nur das: Denn auch das „Peckerl“, das Brooklyn zu Ehren seiner Mama Victoria auf der Brust getragen hatte, soll längst Geschichte sein. Bereits im letzten Jahr habe er das Tattoo überstechen lassen, heißt es.
„Will mich nicht mit Familie versöhnen“
Brooklyn Beckham lebt mit seiner Ehefrau Nicola Peltz mittlerweile in den USA. Nachdem es zuletzt immer mehr Schlagzeilen um einen angeblichen Familienstreit im Hause Beckham gegeben hatte, meldete sich der 26-Jährige im Jänner auf Instagram mit einem knallharten Statement zu Wort.
Darin machte er seinen Eltern den Vorwurf, sie hätten ihn ein Leben lang kontrolliert, außerdem habe seine Mutter Victoria seinen Hochzeitstanz sabotiert, um daraufhin „unangemessen“ mit ihm zu tanzen.
Den Behauptungen, er stehe unter der Fuchtel seiner Ehefrau widersprach der Promi-Spross schließlich ebenfalls. „Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, sondern stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.