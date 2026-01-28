Vorteilswelt
Luxus-Auszeit für Paar

Brooklyn Beckham postet freizügiges Pic von Nicola

Society International
28.01.2026 17:00
Nicola Peltz räkelt sich scheinbar nackt im Bett, das Foto veröffentlichte Brooklyn Beckham ...
Nicola Peltz räkelt sich scheinbar nackt im Bett, das Foto veröffentlichte Brooklyn Beckham jetzt inmitten des Familienstreits.(Bild: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

So ein Familienstreit kann schon mal an die Substanz gehen. Davon können Brooklyn Beckham und seine Nicola Peltz derzeit wohl ein Liedchen singen. Das Rezept? Eine kleine Luxus-Auszeit – und intime Momente im Hotelbett ...

In der letzten Woche sorgte Brooklyn Beckham mit einer öffentlichen Abrechnung für Schlagzeilen. In seiner Instagram-Story machte der Promi-Spross seinen Eltern Victoria und David Beckham schwere Vorwürfe, sprach unter anderem über eine große Demütigung wegen eines von der Designerin angeblich gestohlenen Hochzeitstanzes. 

Brooklyn und Nicola schwelgten im Luxus
Und während die Beckhams dieser Tage geschlossen in Paris aufmarschierten, um Mama Victoria zu feiern, gönnte sich der 26-Jährige  mit seiner Ehefrau Nicola Peltz eine Auszeit von den emotional stressigen Tagen – in einem absoluten Luxus-Tempel in Kalifornien. Und nahmen sich dort eindeutig Zeit für jede Menge Romantik. 

Hier können Sie sich durch die Bilder des Liebes-Trips von Brooklyn und Nicola klicken – intime Einblicke inklusive:

Denn das Paar ist in der Bildergalerie nicht nur beim Busseln im Bad zu sehen, sondern etwa auch beim romantischen Dinner-Date.

Und noch einen ziemlich privaten Einblick gab Brooklyn: Er zeigte seine Nicola offenbar nackt im Bett, die sich an das gemeinsame Hündchen kuschelte. Dass nach dem freizügigen Schnappschuss vermutlich auch der Promi-Spross unter die Laken schlüpfte, davon ist wohl auszugehen. 

Nichts ist zu teuer
Für die Fans ist aber nicht nur der sehr intime Schnappschuss ein Hingucker. Auch ein anderes Foto erregte das Interesse von Brooklyns Anhängern. Denn offenbar ließen es die Turteltäubchen bei ihrer Pause vom Familienstress auch ordentlich krachen.

Denn nicht nur, dass die Zimmer in dem Luxus-Anwesen in Montecito kosten laut „Daily Mail“ umgerechnet zwischen rund 2600 bis etwa 10.500 Euro kosten, gönnten sich die beiden auch eine oder womöglich sogar zwei Flaschen sündhaft teuren Rotweins. 

Auf einem der Fotos in Brooklyns Galerie sind nämlich zwei Flaschen des 1831 Château d‘Yquem zu sehen. Ein edler Tropfen, von dem eine Flasche zumindest 19.000 Euro kostet. 2011 ging eine Flasche des Jahrgangs sogar als teuerster Wein der Welt in die Geschichte ein, nachdem eine Flasche für unglaubliche 86.300 Euro verkauft wurde.

Eine Million Taschengeld für Nicola
Für das Paar vermutlich Peanuts, denn wie jetzt im „The Rest is Entertainment“-Podcast enthüllt wurde, soll Papa Nelson Peltz, seines Zeichens Finanzinvestor und Milliardär, seiner Tochter monatlich eine Million Dollar zur Verfügung stellen ...

