Oasis-Brüder schwänzen Pressekonferenz in Venedig!

Äußerst unüblich

Dass Stars anschließend nicht zur Pressekonferenz kommen, ist – zumindest, solange sie zur Premiere angereist sind – äußerst unüblich. Gefragt, warum die Musiker nicht anwesend sind, sagte Regisseur Will Lovelace: „Sie waren gerade noch hier, um sich fotografieren zu lassen, also sie sind hier.“ Die Brüder sind für unberechenbare öffentliche Auftritte bekannt.