„Sind offen für jeden, der mitmachen will!“

Die Jugend profitiere sehr vom Programm, das in allen Bezirken aufgestellt wird. Von der Hofbesichtigung und Seminarreihen zu Fachthemen bis zu Persönlichkeitsbildung und der hohen Kunst guter Reden oder Kuriosem wie Ziegen-Yoga ist alles abgedeckt. Modern und heimatverbunden muss schon lange kein Widerspruch mehr sein. Gegen Klischees, dass es nur ums Feste feiern gehe, wo viel Alkohol fließt, verwehrt sie sich: „Bei der Landjugend wird immer sehr auf ein sicheres Umfeld geachtet.“ Und das reiche von Heimbringerdiensten bei Festen bis zum Einhalten von Jugendschutz. Werbevideos für Feste, die gerade für Kritik sorgten, seien überspitzte Botschaften, meint sie.