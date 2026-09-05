Berater-Duo: „Das Handy ist immer dabei“

Das Wichtigste für sie: „Der Spieler muss von seiner Entscheidung überzeugt sein“, betonen die beiden mit einer FIFA-Lizenz ausgestatteten Berater unisono. Ganz gleich, ob er bei einem Klub bleibt oder eine neue Herausforderung annimmt. Was viele unterschätzen: Ihr Job ist ungemein intensiv, Abschaltphasen gibt es kaum. Selbst im Urlaub ist das Handy permanent dabei für den Fall, dass ein Spieler Hilfe benötigt. „Für mich ist das aber keine Belastung“, ist Jung-Papa Mirtl dennoch Feuer und Flamme für seinen Beruf. Burkhardt ergänzt, dass die nötige Akzeptanz der Familie notwendig sei. „Wenn du mit den Kindern in den Freizeitpark gehst und einen Anruf kriegst – was willst du machen“, grinst er. Bei den beiden ist klar: Sie heben ab!