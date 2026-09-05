Mit Motorrad unter Reisebus: 37-Jährige starb

Eine 37-jährige Motorradlenkerin starb am Samstag im benachbarten Bayern: Sie kam bei einem Bremsmanöver ins Schlittern, geriet auf die Gegenfahrbahn und wurde von einem Reisebus erfasst. Es gab für die Frau aus Bayern keine Rettung mehr.
Zu dem Unfall kam es auf der grenznahen B20 in Bischofswiesen. Die Lenkerin aus Inzell wollte ihre Harley-Davidson vermutlich abbremsen, weil vor ihr ein Auto langsamer wurde. Sie verlor dabei die Kontrolle und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein Sturz war nicht mehr zu vermeiden.
Sie 37-Jährige kam in Folge unter einen Reisebus. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Neben der Polizei waren auch mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bischofswiesen und Bayerisch Gmain im Einsatz. Die B20 war für mehr als vier Stunden komplett gesperrt.
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