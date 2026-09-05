Mit Motorrad unter Reisebus: 37-Jährige starb

Sie 37-Jährige kam in Folge unter einen Reisebus. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Neben der Polizei waren auch mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bischofswiesen und Bayerisch Gmain im Einsatz. Die B20 war für mehr als vier Stunden komplett gesperrt.