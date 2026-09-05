Pkw durchbrach Leitplanke und überschlug sich

Schwerer Unfall in St. Margarethen: Ein Pkw durchbrach in der Nacht auf Samstag eine Leitplanke und überschlug sich. Zwei Lungauer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beim 31-jährigen Lenker ergab der Alkomattest 1,4 Promille. Am Auto entstand ein Totalschaden.
Verletzungen unbestimmten Grades erlitten zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag kurz vor 4 Uhr früh in St. Margarethen. Der Pkw eines 31-jährigen Lenkers aus dem Lungau durchschlug aus noch unbekannter Ursache eine Leitplanke und überschlug sich.
Der Lenker und sein 20-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Lungau, wurden von der Rettung ins Krankenhaus nach Tamsweg gebracht. Ein beim 31-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab 1,4 Promille. Der Unfall verursachte am Fahrzeug einen Totalschaden.
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