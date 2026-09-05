Pkw durchbrach Leitplanke und überschlug sich

Verletzungen unbestimmten Grades erlitten zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag kurz vor 4 Uhr früh in St. Margarethen. Der Pkw eines 31-jährigen Lenkers aus dem Lungau durchschlug aus noch unbekannter Ursache eine Leitplanke und überschlug sich.