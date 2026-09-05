Verteidiger-Aus sorgt für unerwartetes Bulls-Debüt

Die Eisbullen wurden nach dem Verletzungs-Schock rund um Wyatt Kalynuk erfinderisch und schmeißen gegen Liberec einen jungen Schweden ins kalte Wasser. Der 20-jährige Verteidiger wäre eigentlich bei den RB Juniors eingeplant, muss nun aber für den kanadischen Routinier im Europacup einspringen.
Wer sich die Aufstellung des EC Red Bull Salzburg in der Champions Hockey League gegen Liberec genauer ansieht, reibt sich möglicherweise kurz die Augen. Mit Isak Norlin steht ein bislang noch unbekannter Verteidiger auf dem Papier. Der 20-jährige Schwede wechselte erst im Sommer aus Rögle zu den Juniors (spielen eigentlich in der Alps Hockey League) und steht nun im Europacup-Aufgebot von Cheftrainer Alan Letang.
Grund dafür ist der Ausfall von Wyatt Kalynuk. Der Neuzugang erlitt am Donnerstag bei der 2:5-Heimniederlage gegen die Kölner Haie eine Oberkörperverletzung und fehlt auf unbestimmte Zeit.
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