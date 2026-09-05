Verteidiger-Aus sorgt für unerwartetes Bulls-Debüt

Wer sich die Aufstellung des EC Red Bull Salzburg in der Champions Hockey League gegen Liberec genauer ansieht, reibt sich möglicherweise kurz die Augen. Mit Isak Norlin steht ein bislang noch unbekannter Verteidiger auf dem Papier. Der 20-jährige Schwede wechselte erst im Sommer aus Rögle zu den Juniors (spielen eigentlich in der Alps Hockey League) und steht nun im Europacup-Aufgebot von Cheftrainer Alan Letang.