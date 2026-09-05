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Schwarz mit fünf Toren

Salzburg-Frauen feiern Torfestival bei Cup-Auftakt

Sport
05.09.2026 20:26
Magdalena Schwarz erzielte fünf Treffer in 35 Minuten!
Magdalena Schwarz erzielte fünf Treffer in 35 Minuten!(Bild: FC Red Bull Sazburg GmbH)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Red Bull Salzburg meisterte die Auftakthürde im Frauen Cup souverän. Die Bullen gewannen in Telfs mit 15:1. Magdalena Schwarz erzielte dabei binnen 35 Minuten fünf Treffer! Die SG Tennengau verlor bei ihrem Cup-Debüt gegen Ländle-Klub Leiblachtal.

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Besser kann man eine Auftakthürde im ÖFB-Frauen-Cup nicht meistern. Red Bull Salzburg schoss Telfs mit 15:1 ab! „Es hat für mich Spaß gemacht, weil wir eine fokussierte und konsequente Leistung gebracht haben“, jubelte Trainer Dusan Pavlovic. Nach drei Niederlagen gegen Sturm, die Austria und St. Pölten tat dieser Kantersieg der Seele extrem gut. Pavlovic, der ordentlich durchrotierte, meinte: „Ich bin zufrieden, dass wir nicht aufgehört haben, zu drücken. Wir haben es gut gemacht.“

Schwarz traf fünf Mal für Red Bull Salzburg
Besonders Neuzugang Magdalena Schwarz präsentierte sich in prächtiger Form. Die Bayerin wurde erst zur Pause eingewechselt und schenkte dem Heimteam dann innerhalb von 35 Minuten fünf Treffer ein!

Im Duell der Landesligisten empfing die SG Tennengau in Golling Ländle-Klub Leiblachtal. Salzburgs Rekordbomberin Nina Seethaler und Kolleginnen liefen früh einem 0:3 hinterher, scheiterten nach der Pause an der Chancenverwertung – 1:5. Mit dem 1:4 nach Abwehrpatzer war die Messe bei der Frauencup-Premiere gelesen.

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ÖFB-Frauen-Cup, 1. Runde: Telfs – Red Bull Salzburg 1:15 (1:6). Tore: Monz (16.); Triendl (4.), D’Angelo (21.), Kobler (22., 39.), Pamminger (37., 57., Elfmeter), Plattner (45.), Schwarz (64., 73., 84., 88., 89.), Wienerroither (78., 81.), Grünwald (86.). – RB Salzburg (4-4-2): Bräunlinger; Lutz, Akrap, Hamzic, L. Spinn; D’Angelo (46. Talwieser), Gierzinger (46. Schwarz), Plattner (46. Schirmbrand), Pamminger (75. Grünwald); Kobler (67. Wienerroither), Triendl. – Telfs, 300, Yayar. – SG Tennengau – Leiblachtal 1:5 (1:3). Tore: Seethaler (39.); Baader (1., 19., 24.), Wucher (81.), Pacolli (89.). – Weiters: Rankweil – Altach 0:10 (0:4), Landhaus – Südburgenland/Hartberg 5:4 (0:0), Oberglan – Hof/Straden 4:5 i. E. (1:1; 1:0), Donau FC – Bad Sauerbrunn 3:1 (2:1), Wallern/Krenglbach – Kleinmünchen/BW Linz 1:2 (1:0), GAK – LASK 0:3 (0:3), Wr. Sport-Club – Rapid Wien 1:4 (0:1), Traiskirchen – Austria Wien X:X (X:X).

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