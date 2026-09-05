Salzburg-Frauen feiern Torfestival bei Cup-Auftakt

Besser kann man eine Auftakthürde im ÖFB-Frauen-Cup nicht meistern. Red Bull Salzburg schoss Telfs mit 15:1 ab! „Es hat für mich Spaß gemacht, weil wir eine fokussierte und konsequente Leistung gebracht haben“, jubelte Trainer Dusan Pavlovic. Nach drei Niederlagen gegen Sturm, die Austria und St. Pölten tat dieser Kantersieg der Seele extrem gut. Pavlovic, der ordentlich durchrotierte, meinte: „Ich bin zufrieden, dass wir nicht aufgehört haben, zu drücken. Wir haben es gut gemacht.“