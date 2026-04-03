Landjugend erzielt neuen Rekord bei Mitgliedern

Die steirische Landjugend verzeichnet mit 18.400 Mitgliedern einen neuen Rekord, auch die Freiwilligen Feuerwehren freuen sich über ein Hoch von fast 6300 Jugendlichen. Warum sehnen sich junge Menschen vermehrt nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit?
Von Palmbuschenbinden und Frühjahrsputz bis zu Rhetorikschulungen und internationalen Praktika: Die steirische Landjugend positioniert sich längst als Organisation fernab von Festln und Umtrunken. Im Kern stehen all die Aktivitäten jedoch für dasselbe Gefühl: Zusammenhalt. Und nach Gemeinschaft sehnt sich die Jugend mehr und mehr, sorgen doch Corona-Pandemie, Umweltkrise und Kriege für Verunsicherung und Einsamkeit (siehe unten).
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