Landjugend erzielt neuen Rekord bei Mitgliedern

Von Palmbuschenbinden und Frühjahrsputz bis zu Rhetorikschulungen und internationalen Praktika: Die steirische Landjugend positioniert sich längst als Organisation fernab von Festln und Umtrunken. Im Kern stehen all die Aktivitäten jedoch für dasselbe Gefühl: Zusammenhalt. Und nach Gemeinschaft sehnt sich die Jugend mehr und mehr, sorgen doch Corona-Pandemie, Umweltkrise und Kriege für Verunsicherung und Einsamkeit (siehe unten).