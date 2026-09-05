Austria Salzburgs Cupreise endet gegen die Vienna

In der dritten Minute hatte die Austria vor ausverkauftem Haus die ersten Topchancen. Zuerst prüfte Huetz Vienna-Goalie Unger, den Abpraller traf Crnkic nicht perfekt. Nach der darauffolgenden Ecke gab es Toralarm. Hofer brachte den hohen Ball irgendwie an die Latte. Die Kugel prallte von dort aber nicht ins Tor, sondern nur an die Linie. Danach beruhigte sich das Spiel, folgte jedoch der erste Nackenschlag für die Austria: Kapitän Meisl musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden (18.), Schandl ersetzte ihn. Es droht der nächste Ausfall für die ohnehin schon ersatzgeschwächten Maxglaner. Denn während die Vienna neun Spieler auf der Bank sitzen hatte, waren es beim Team von Trainer Christian Schaider nur fünf.