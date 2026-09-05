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Austria Salzburgs Cupreise endet gegen die Vienna

Salzburg: Sport-Nachrichten
05.09.2026 18:23
Christian Gebauer (in violett) und die Austria hatte gegen die Vienna das Nachsehen.
Christian Gebauer (in violett) und die Austria hatte gegen die Vienna das Nachsehen.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Die Cupreise ist für Austria Salzburg nach der zweiten Runde beendet. Die Violetten verloren im Zweitliga-Duell gegen die Vienna verdient mit 0:4. Der Verletzungsteufel schlug erneut zu, was die Personalsituation nicht erleichtert.

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Austria Salzburg stand erst einmal in der dritten Runde des ÖFB-Cups: 2015/16 scheiterten die Violetten erst gegen Rapid. Das bleibt zumindest bis zur kommenden Saison das beste Ergebnis in diesem Bewerb für die Maxglaner, denn auch in dieser Saison ist nach Runde zwei Schluss. Die Austria verlor das Heimspiel gegen Zweitliga-Konkurrent Vienna 0:4. In der Liga wurden die Wiener Anfang August mit 1:4 wieder nach Hause geschickt, bei der Revanche präsentierten sich die Salzburger insgesamt zu harmlos.

(Bild: GEPA)

In der dritten Minute hatte die Austria vor ausverkauftem Haus die ersten Topchancen. Zuerst prüfte Huetz Vienna-Goalie Unger, den Abpraller traf Crnkic nicht perfekt. Nach der darauffolgenden Ecke gab es Toralarm. Hofer brachte den hohen Ball irgendwie an die Latte. Die Kugel prallte von dort aber nicht ins Tor, sondern nur an die Linie. Danach beruhigte sich das Spiel, folgte jedoch der erste Nackenschlag für die Austria: Kapitän Meisl musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden (18.), Schandl ersetzte ihn. Es droht der nächste Ausfall für die ohnehin schon ersatzgeschwächten Maxglaner. Denn während die Vienna neun Spieler auf der Bank sitzen hatte, waren es beim Team von Trainer Christian Schaider nur fünf.

Traumtor von Vienna-Spieler Marte zur Führung gegen Austria Salzburg
Nach einer halben Stunde gingen die Gäste aus Wien sehenswert in Führung. Marte zog aus 17 Metern einfach ab, hämmerte den Ball perfekt unters Lattenkreuz – definitiv ein Kandidat fürs Tor der Runde! Kurz vor Pausenpfiff hatte Huetz die nächste Topmöglichkeit, schoss aus spitzem Winkel aber knapp am Tor vorbei.

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Die Vienna kam besser aus der Kabine, hatte nach drei Minuten durch Soukouna per Kopf die erste sehr gute Gelegenheit auf das 2:0. Er setzte den Ball jedoch knapp über das Gehäuse von Austria-Tormann Nesler-Täubl. Die Salzburger vertendelten zahlreiche Angriffe hingegen durch ungenaue Pässe und Konzentrationsfehler. Und so kam es, dass die Vienna nach einem Gestocher im Strafraum in Person von Ungar (55.) nachlegen konnte. Die Austria gab sich nicht auf, schaltete wieder einen Gang höher. Doch die Vienna präsentierte sich eiskalt, machte durch Ex-Jungbulle Anselm (69.) den Deckel drauf.

Weil Schaider sein Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte, musste Denis Kahrimanovic nach mehreren Fouls seiner Gegenspieler durchbeißen. Ganz rund lief der Defensivmann allerdings nicht mehr . . . In Minute 88 hätte der eingewechselte Lukasser-Weitlaner beinahe für den Ehrentreffer gesorgt. Doch auch sein Schuss ging nach Umkurvens des Goalies knapp am Ziel vorbei. Zimmermann sorgte indes auf der anderen Seite mit dem vierten Vienna-Treffer für den Endstand. In der 2. Liga geht es für die Austria Samstag (15.30) daheim gegen Sturm II weiter.

ÖFB Cup, 2. Runde: Austria Salzburg – Vienna 0:4 (0:1). Torfolge: 0:1 (30.) Marte, 0:2 (55.) Ungar, 0:3 (69.) Anselm, 0:4 (90.) Zimmermann. – SV Austria Salzburg (5-2-3): Nesler-Täubl; Rohrmoser, Pfeffer (58. Lukasser-Weitlaner), Meisl (18. Schandl), Hofer, Spitali (58. Eder); Pirkl (74. Bijelic), Kahrimanovic; Gebauer, Huetz; Crnkic. – Maxglan, Schnur.

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