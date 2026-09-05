„Wir wollen auch mal bei den Profis spielen“

Alljährlich bietet Bundesliga-Klub Red Bull Salzburg das Bulls Camp an. Bei insgesamt zwölf Camps waren in diesem Sommer fast 900 Kinder dabei. Der Spaß steht im Vordergrund, dennoch haben einige junge Kicker große Ziele. Für ihren Lieblingsklub geben sie alles.
Eine Woche lang trainieren wie ein Fußballprofi! Das können Kinder alljährlich im Bulls Camp von Bundesliga-Klub Red Bull Salzburg. Von Montag bis Freitag konnten sich neun- bis 14-Jährige austoben, an ausgewählten Wochenenden gab es die Möglichkeit für die noch kleineren zwischen sechs und acht Jahren. So fanden über die Sommerferien verteilt insgesamt zwölf Camps für beide Geschlechter statt, fast 900 Kinder waren dabei. Teilweise waren sogar australische oder rumänische Jungs angemeldet. Für fußballbegeisterte Mädchen gab es Ende Juli ein eigenes Camp, für das sogar viele aus Wien oder der Steiermark anreisten.
„Es ist ziemlich cool“, strahlte die zehnjährige Emma, die wie 69 weitere Kinder beim abschließenden Camp bis Freitag in Mondsee dabei war. In fünf Trainingsgruppen hielten die meist sechs bis sieben Betreuer die Kids auf Trab, sorgten für einen guten Mix aus Spaß und hartem Training. Auch wenn Emma grinsend meinte: „Es könnte anstrengender sein.“
Ein Highlight für die Kinder ist neben den Matches freilich immer der Besuch zweier Bullen-Profis. Da holen sich die Kinder Autogramme ihrer Stars ab. Justin Omoregie etwa gab dem zehnjährigen Diego eine Unterschrift auf seinen Schuh. Der Oberösterreicher reist für jedes Heimspiel in die Mozartstadt, steht auch schon in der Nordkurve beim harten Fankern der Salzburger. „Früher waren wir in der Bullidikidz-Kurve (exklusiver Familiensektor in der Red Bull Arena, Anm.). Dort war aber nicht so viel Stimmung“, erklärt der große Fan von Haris Tabakovic seinen Sitzplatzwechsel. Er analysierte sein Lieblingsteam im „Krone“-Gespräch ganz genau: „Jetzt ist die Mannschaft besser als vor zwei Jahren. Mit Tabakovic, Veratschnig sind gute Spieler dabei und Zawieschitzky ist ein guter Tormann.“
Emil ist Fan von Red Bull Salzburg und Rapid Wien
Auch der zwei Jahre ältere Emil hat die Zeit im Bulls Camp sehr genossen. Der Wiener reiste extra für die Fußballwoche nach Mondsee, konnte glücklicherweise bei seiner Tante übernachten. „Ich habe davor niemanden hier gekannt, jetzt verstehe ich mich mit allen gut“, spricht der zwölfjährige die gute Gemeinschaft an. Als Wiener drückt er neben den Bullen auch Rapid die Daumen. „Das war Mittwoch (Salzburg bezwang Grün-Weiß im Duell 5:1, Anm.) schwierig“, lachte Emil. Er und Diego sagen voller Überzeugung: „Wir wollen auch mal bei den Profis spielen!“
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