„Wir wollen auch mal bei den Profis spielen“

Ein Highlight für die Kinder ist neben den Matches freilich immer der Besuch zweier Bullen-Profis. Da holen sich die Kinder Autogramme ihrer Stars ab. Justin Omoregie etwa gab dem zehnjährigen Diego eine Unterschrift auf seinen Schuh. Der Oberösterreicher reist für jedes Heimspiel in die Mozartstadt, steht auch schon in der Nordkurve beim harten Fankern der Salzburger. „Früher waren wir in der Bullidikidz-Kurve (exklusiver Familiensektor in der Red Bull Arena, Anm.). Dort war aber nicht so viel Stimmung“, erklärt der große Fan von Haris Tabakovic seinen Sitzplatzwechsel. Er analysierte sein Lieblingsteam im „Krone“-Gespräch ganz genau: „Jetzt ist die Mannschaft besser als vor zwei Jahren. Mit Tabakovic, Veratschnig sind gute Spieler dabei und Zawieschitzky ist ein guter Tormann.“