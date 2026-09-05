Schluss-Furioso sicherte UHC Sieg in Bregenz

Das war nichts für schwache Nerven! Zum Auftakt der neuen HLA Challenge-Saison gastierte der UHC Salzburg beim West-Rivale Bregenz Future Team. Und das Team von Dushko Klandev hatte den längeren Atem und behauptete sich in einer wilden Schlussphase.
Nach der stärksten Saison seit der Österreich-Heimkehr vor wenigen samt Vorstandswechsel im Sommer nahmen sich die Handballer von Salzburgs Platzhirsch UHC einiges vor. Und konnten das zum Zweitliga-Auftakt in Vorarlberg prompt bestätigen. Zwar gab das Team eine 13:10-Pausenführung aus der Hand. Sodass es nach einer 16:12-Führung nach 37 Minuten plötzlich 18:19 nach 47 Minuten stand.
In eine rasanten Schlussphase ging es auf und ab, gelang den Gästen noch die Wende. Drei Tore binnen 86 Sekunden durch Sebastian Aufhauser, Joshua Krawitz und Mate Gveric stellten die Führung wieder her. Zwar gaben sich die Heimischen nie auf, nach dem 25:23 durch Krawitz wollte aber nur mehr ein Treffer gelingen. Der UHC belohnte sich mittels Schluss-Furioso für die eigene Leistung und nahm die Punkte ins Gepäck mit nach Hause.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.