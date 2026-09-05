Schluss-Furioso sicherte UHC Sieg in Bregenz

In eine rasanten Schlussphase ging es auf und ab, gelang den Gästen noch die Wende. Drei Tore binnen 86 Sekunden durch Sebastian Aufhauser, Joshua Krawitz und Mate Gveric stellten die Führung wieder her. Zwar gaben sich die Heimischen nie auf, nach dem 25:23 durch Krawitz wollte aber nur mehr ein Treffer gelingen. Der UHC belohnte sich mittels Schluss-Furioso für die eigene Leistung und nahm die Punkte ins Gepäck mit nach Hause.