Motorrad gegen Pkw: Crash forderte zwei Verletzte

Zu einem Auffahrunfall kam es Samstagmittag in Salzburg auf der Gerlos Straße in Neukirchen im Oberpinzgau: Ein Motorradfahrer bemerkte zu spät, dass vor ihm eine Autofahrerin abbremste. Beide Lenker sind verletzt. Sie wurden ins Tauernklinikum nach Zell am See gebracht.
Zu dem Unfall kam es in den Mittagsstunden: Eine 29-jährige Autolenkerin aus Tschechien bremste auf Höhe Ortseinfahrt Ost ab. Ein nachkommender Motorradfahrer (30), ebenfalls Tscheche, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Pkw auf.
Beide mussten mit Verletzungen ins Tauernklinikum nach Zell am See gebracht werden. Alkohol war nicht im Spiel.
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