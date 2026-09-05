„Bin ein Schleifer – warum soll ich mich ändern?“

Auch Anna Gandler trainiert abseits des ÖSV-Teams.

Ich akzeptiere das, wichtig ist nur, dass sie zu den Ausscheidungen kommt. Ich habe ihr auch gesagt, dass ich hoffe, dass sie es mir richtig zeigen will. Generell haben wir eine starke Damenmannschaft. Andexer ist richtig gut. Sie kann auch super Schlussrunden laufen. Zdouc hat sich gut verkauft bisher, sie kann für eine Staffel Gold wert sein. Rothschopf macht es gut, sie schießt aber noch unbeständig. Auch Juppe ist gut. Wir haben hier nicht eine, sondern fünf, sechs oder sogar sieben Damen.