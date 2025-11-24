Der Neue kann „Traktor fahren und Baum schneiden“

Maximilian Aigner war nicht Karoline Edtstadlers erste Wahl als Nachfolger des verstorbenen Josef Schwaiger. Die ÖVP-Chefin sprach für das Amt des Agrar-Landesrats zuerst mit Landwirtschaftskammer-Präsident Rupert Quehenberger. Dieser sagte aufgrund der schwierigen Situation in der Kammer ab. „Einige Gespräche“ habe sie noch geführt, es kamen weitere Absagen.