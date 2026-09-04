Feuerwehr absolvierte spektakuläre Großübung

Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Stefan Krakowitzer ist zufrieden: „Die Übung hat gezeigt, dass unsere Abläufe auch unter schwierigen Bedingungen funktionieren. Menschenrettung, Brandbekämpfung und die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und den Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr haben sehr gut geklappt. Genau für solche Situationen trainieren wir – damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt“.