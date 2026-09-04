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Brand im Bahnhof

Feuerwehr absolvierte spektakuläre Großübung

Land & Leute
04.09.2026 09:31
Bei der Übung wurde ein Brand in einem unterirdischen Bahnhof simuliert.
Bei der Übung wurde ein Brand in einem unterirdischen Bahnhof simuliert.(Bild: Dipl. Ing. (FH) Alexander Killer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wenn es darauf ankommen sollte, muss jeder Handgriff sitzen. Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Rotes Kreuz haben deshalb am Donnerstagabend in Salzburg geübt, wie der Ablauf bei einem Brand in einem unterirdischen Bahnhof abzulaufen hat. 

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Dichter Rauch von einem Brand in einer Lokalbahngarnitur und mehrere verletzte Fahrgäste – das war die Ausgangslage, die es für die zahlreichen Helfer zu bewältigen galt. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte an der Übung beteiligt.

Die Rettung von Fahrgästen wurde simuliert.
Die Rettung von Fahrgästen wurde simuliert.(Bild: Dipl. Ing. (FH) Alexander Killer)

Im Mittelpunkt der Großübung standen die Menschenrettung aus einem verrauchten Bereich, die Brandbekämpfung unter Atemschutz sowie die Abstimmung und Kommunikation zwischen den beteiligten Organisationen.

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Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Stefan Krakowitzer ist zufrieden: „Die Übung hat gezeigt, dass unsere Abläufe auch unter schwierigen Bedingungen funktionieren. Menschenrettung, Brandbekämpfung und die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und den Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr haben sehr gut geklappt. Genau für solche Situationen trainieren wir – damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt“.

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