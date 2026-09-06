„Ein E-Radverleih ohne Helm ist brandgefährlich“

Kein Helm – dann sinkt das Schmerzengeld

Für Verkehrsexperten ist dies ein Unding. Unfallforscher Gerhard Kronreif wählt drastische Worte: „Der Radverleih ist eine super Sache, aber so ist es brandgefährlich.“ Die Gefahr von Kopfverletzungen sei immens. Und: „Niemand hat selbst einen Helm mit. Vor allem nicht, wenn er sich spontan ein Rad ausleihen möchte.“ Zudem verweist der Experte auf die aktuell einhellige Rechtssprechung. Lenkern von E-Rädern wird selbst bei fremdverschuldeten Unfällen ein Mitverschulden an etwaigen Kopfverletzungen gegeben – sofern sie keinen Helm auf hatten. „Auch wenn man nicht am Unfallhergang Schuld ist, bekommt man dann nur einen Teil des Schmerzengeldes zugesprochen“, betont Kronreif. Und das, obwohl das Tragen eines Helmes für Erwachsene nicht verpflichtend ist.