Salzburg schnappt sich erste Europacup-Punkte

Neo-Bulle und Routinier entscheiden Partie

Damit hielt Österreichs Teamgoalie seine Mannschaft im Spiel und jubelte am Ende sogar über eine weiße Weste. Denn für die Vorentscheidung sorgte Adam Brooks zu Beginn der Schlussphase. Der Stürmer kam im Sommer von Schwesterklub Red Bull München an die Salzach, zielte die Scheibe durch die Hosenträger von Liberec-Torwart Petr Kvaca und trug sich somit erstmals in die Torschützenliste seines neuen Arbeitgebers ein – 2:0. Für den Schlusspunkt war Peter Schneider verantwortlich. Der Routinier traf zum 3:0-Endstand bei leerem Kasten.