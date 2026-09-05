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Salzburg schnappt sich erste Europacup-Punkte

Sport
05.09.2026 21:26
Salzburgs Peter Hochkofler im Zweikampf mit Liberec-Verteidiger Radim Simek.
Salzburgs Peter Hochkofler im Zweikampf mit Liberec-Verteidiger Radim Simek.(Bild: Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg)
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Von Mathias Funk

Im zweiten Anlauf hat es für die Eisbullen geklappt! In der Champions Hockey League gewann Red Bull Salzburg am Samstagabend gegen Liberec mit 3:0 und sackte somit die ersten drei Europacup-Punkte der Saison ein.

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Manchmal reicht ein trockener Stiefel, um wichtige Punkte zu holen. In der zweiten Runde der Ligaphase der Champions Hockey League gewann Red Bull Salzburg am Samstag gegen Liberec (Tch) mit 3:0 und antwortete mit einem Zu-Null-Sieg auf die Heimschlappe gegen Köln am vergangenen Donnerstag.

„Wir erwarten ein schnelles Spiel“, sagte Stürmer Luca Auer vor der Partie gegen Liberec. Die Eisbullen standen nach der 2:5-Auftaktniederlage gegen Köln bereits leicht unter Druck, konnten diesen dann aber rasch ablegen. Nachdem Verteidiger Dennis Robertson nach 86 Sekunden nur die rechte Stange getroffen hatte, jubelte wenig später Mario Huber in Unterzahl über die 1:0-Führung.

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Salzburg-Tormann hielt knappe Führung fest
Danach schlich sich in einer insgesamt schwachen Europacup-Partie etwas der Schlendrian ein. Salzburg – Youngster Isak Norlin kam wegen der Verletzung von Abwehrspieler Wyatt Kalynuk zu seinem Debüt – hatte in dieser Phase aber Glück, dass Schlussmann Atte Tolvanen alle Bisse der „Weißen Tiger“ mit seinen Paraden abwehrte und die knappe Führung festhalten konnte.

Neo-Bulle und Routinier entscheiden Partie
Damit hielt Österreichs Teamgoalie seine Mannschaft im Spiel und jubelte am Ende sogar über eine weiße Weste. Denn für die Vorentscheidung sorgte Adam Brooks zu Beginn der Schlussphase. Der Stürmer kam im Sommer von Schwesterklub Red Bull München an die Salzach, zielte die Scheibe durch die Hosenträger von Liberec-Torwart Petr Kvaca und trug sich somit erstmals in die Torschützenliste seines neuen Arbeitgebers ein – 2:0. Für den Schlusspunkt war Peter Schneider verantwortlich. Der Routinier traf zum 3:0-Endstand bei leerem Kasten. 

Salzburg hat damit die ersten Europacup-Punkte im Sack und reist kommende Woche in den hohen Norden. Dann wartet das schwedische Auswärtsdoppel bei den beiden Topklubs Rögle und Växjö. 

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