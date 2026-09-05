Minimalisten schlugen Torfabrik, 7:1 von Golling

Ebenso zufrieden war Trainer Philip Buck nach dem 7:1 von Aufsteiger Golling gegen Sorgenkind Neumarkt. Die Wallerseer, die sich einen Platz im Vorderfeld der Liga vorgenommen hatten, waren schon mit Wiederanpfiff geschlagen. „Das 3:0 mit der ersten Aktion nach der Pause hat das Spiel vorentschieden“, meinte Buck zum Treffer von Mitterlechner. Sein Team ließ darauf aber nicht locker. Höhepunkt: Nach Traum-Solo von Voglmaier traf Joker Poindl erst zum 5:0, machte dann per Alleingang im Nachschlag das 7:1. „Es geht in die Richtung, wie wir uns das vorstellen. Wir haben Konkurrenzkampf, alle müssen Gas geben“, so Buck. Neumarkt bleibt damit weiter sieglos und ziert mit einem Zähler das Tabellenende.