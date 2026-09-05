Bergrettung musste bei Schulung zweimal ausrücken

Diesen Abend haben sich die Bergretter aus Strobl sicher anders vorgestellt: Der Schulungsabend der Bergrettung vom Wolfgangsee begann am Freitag noch mit einer geplanten Übung. Doch schon kurz nach Beginn ging die erste Einsatzmeldung ein: Ein Paar aus Deutschland war im Bereich der Schartenalm im Postalm-Gebiet unterwegs und konnte wegen Erschöpfung nicht mehr weiter. Ein Bergrettungstrupp machte sich auf den Weg und brachte die beiden sicher ins Tal.