Zwei Deutsche verirrten sich am Sonnblick

Die in Not geratenen setzten am Freitag gegen 20.30 Uhr einen Notruf ab. Das Duo hatte sich betreffend Wegbeschreibung und Dauer ihrer Bergtour auf eine Orientierungs-App ihres Mobiltelefons verlassen. Die Bergretter brachten die Deutschen noch in derselben Nacht sicher auf den Gipfel zum Zittelhaus.