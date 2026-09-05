Zwei Deutsche verirrten sich am Sonnblick

Zum wiederholten Mal mussten die Helfer der Bergrettung Rauris am Wochenende zum Hohen Sonnblick ausrücken. Zwei Deutsche (26, 42) hatten sich kurz vor dem Gipfel (3106 Meter Seehöhe) verstiegen und kamen mangels adäquater Gletscherausrüstung nicht mehr weiter.
Die in Not geratenen setzten am Freitag gegen 20.30 Uhr einen Notruf ab. Das Duo hatte sich betreffend Wegbeschreibung und Dauer ihrer Bergtour auf eine Orientierungs-App ihres Mobiltelefons verlassen. Die Bergretter brachten die Deutschen noch in derselben Nacht sicher auf den Gipfel zum Zittelhaus.
Erst einige Tage zuvor mussten die Helfer mehrere Personen vom Sonnblick bringen, weil sich diese den Abstieg über den steilen Grat nicht mehr zutrauten.
Einmal mehr appelliert man daher an die Eigenverantwortung der Bergsteiger. „Selbstüberschätzung, unzureichende Ausrüstung und mangelnde Tourenplanung sind die Hauptgründe für die sehr zahlreichen Bergeeinsätze“, heißt es.
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