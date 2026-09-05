Kinder rasen mit E-Scootern durch Hallein

Rasant unterwegs: Mit bis zu 57 km/h waren drei Kinder diese Woche in Hallein mit ihren E-Scootern unterwegs. Bei Kontrollen wurden die elf bis 13-Jährigen gestoppt. Zudem zog ein 22-Jähriger einen Kinderanhänger mit einem Kleinkind ohne Helm.
Bei E-Scooter-Kontrollen am Donnerstagnachmittag in Hallein wurden drei Kinder im Alter von 11, 12 und 13 Jahren mit ihren E-Scootern gemessen. Sie waren mit 39, 50 und 57 km/h unterwegs. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Es wurde auch ein Bericht an die Halleiner Bezirkshauptmannschaft übermittelt.
Zudem wurde bei der gleichen Kontrolle ein 22-Jähriger angehalten, der mit einem E-Scooter einen Kinderanhänger zog. Darin befand sich ein Kleinkind ohne Helm. Der Mann wurde angezeigt.
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