Kinder rasen mit E-Scootern durch Hallein

Bei E-Scooter-Kontrollen am Donnerstagnachmittag in Hallein wurden drei Kinder im Alter von 11, 12 und 13 Jahren mit ihren E-Scootern gemessen. Sie waren mit 39, 50 und 57 km/h unterwegs. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Es wurde auch ein Bericht an die Halleiner Bezirkshauptmannschaft übermittelt.