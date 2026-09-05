Unfälle halten Fuscher Feuerwehr auf Trab

Gleich zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr aus Fusch an der Großglocknerstraße gestern zu Motorradunfällen ausrücken. Während beim ersten Einsatz keine Feuerwehrhilfe nötig war, krachte es kurz darauf auf der L271: Eine Motorradfahrerin kollidierte mit einem Pkw.
Gleich zwei Motorradunfälle beschäftigten gestern innerhalb kurzer Zeit die Einsatzkräfte im Pinzgau. Beim ersten Einsatz wurden die Floriani per Sirene zu einem gemeldeten Motorradunfall am Großglockner gerufen. Bereits während der Anfahrt stellte sich heraus, dass keine Hilfeleistung durch die Feuerwehr erforderlich war. Das Rote Kreuz war zu diesem Zeitpunkt bereits mit der medizinischen Versorgung einer verletzten Person beschäftigt.
Kurz nach dem Einrücken in die Zeugstätte folgte jedoch die nächste Alarmierung. Auf der L271 Großglockner Landesstraße nahe der Gemeindegrenze zu Bruck kollidierten ein Motorrad und ein Pkw. Eine Motorradfahrerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.
Ersthelfer und Einsatzkräfte versorgten sie medizinisch, anschließend wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Die Großglockner Landesstraße war dadurch für rund 40 Minuten gesperrt.
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