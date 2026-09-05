Unfälle halten Fuscher Feuerwehr auf Trab

Gleich zwei Motorradunfälle beschäftigten gestern innerhalb kurzer Zeit die Einsatzkräfte im Pinzgau. Beim ersten Einsatz wurden die Floriani per Sirene zu einem gemeldeten Motorradunfall am Großglockner gerufen. Bereits während der Anfahrt stellte sich heraus, dass keine Hilfeleistung durch die Feuerwehr erforderlich war. Das Rote Kreuz war zu diesem Zeitpunkt bereits mit der medizinischen Versorgung einer verletzten Person beschäftigt.