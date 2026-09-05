„Verspreche keine Wunder, aber Verlässlichkeit!“

Ihre Ziele

Als Erstes würde sie versuchen, eine Lösung für die Eigentumsverhältnisse beim Kindergarten zu finden. Weiters stehen der Zubau des Speisesaals in der Schule sowie ein Zukunftskonzept für das Vinatrium und insbesondere die Weinlounge auf der Aufgabenliste ganz oben. Auch die Attraktivierung des Ortskerns will Heidenreich vorantreiben. Sie ist in Deutschkreutz verwurzelt. Ihr Sohn besucht die Mittelschule. Sie war selbst viele Jahre Pendlerin und kennt damit zwei ihrer politischen Schwerpunkte – Bildung und Verkehr – aus dem persönlichen Alltag. Die ÖVP-Kandidatin zielstrebig: „Nach der Wahl muss die Arbeit für Deutschkreutz im Mittelpunkt stehen. Es gibt genug konkrete Projekte, die wir rasch angehen müssen.“