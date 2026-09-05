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Bürgermeister-Wahl

„Verspreche keine Wunder, aber Verlässlichkeit!“

Burgenland
05.09.2026 08:00
Eva Heidenreich will neue Ortschefin von Deutschkreutz werden.
Eva Heidenreich will neue Ortschefin von Deutschkreutz werden.(Bild: ÖVP Deutschkreutz)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Nachdem Andreas Kacsits Ende April 2026 als ÖVP-Bürgermeister von Deutchkreutz (Bezirk Oberpullendorf) zurückgetreten ist und das Amt vor Ablauf der regulären Periode neu besetzt werden muss, findet am 13. September eine außerordentliche Bürgermeisterwahl statt. ÖVP-Kandidatin Eva Heidenreich stellt sich ihr mit einem „sehr guten Gefühl“.

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Eva Heidenreich ist diplomierte Krankenschwester, seit Jahren in der Gemeindepolitik aktiv. Aktuell ist sie Gemeindevorständin, für das Amt der Bürgermeisterin kandidiert die 44-Jährige das erste Mal. „Alle Fraktionen treten für ein besseres Miteinander ein. Ich hoffe, dass wir dieses Anliegen in der kommenden Amtsperiode gemeinsam umsetzen können“, sagt Heidenreich. Sie ist zuversichtlich, dass ihre Fraktion die Position an der Spitze der Marktgemeinde halten wird und sie die Nachfolge des zurückgetretenen ÖVP-Bürgermeisters zumindest für ein Jahr bis zur offiziellen Wahl antreten kann.

Ihre Ziele
Als Erstes würde sie versuchen, eine Lösung für die Eigentumsverhältnisse beim Kindergarten zu finden. Weiters stehen der Zubau des Speisesaals in der Schule sowie ein Zukunftskonzept für das Vinatrium und insbesondere die Weinlounge auf der Aufgabenliste ganz oben. Auch die Attraktivierung des Ortskerns will Heidenreich vorantreiben. Sie ist in Deutschkreutz verwurzelt. Ihr Sohn besucht die Mittelschule. Sie war selbst viele Jahre Pendlerin und kennt damit zwei ihrer politischen Schwerpunkte – Bildung und Verkehr – aus dem persönlichen Alltag. Die ÖVP-Kandidatin zielstrebig: „Nach der Wahl muss die Arbeit für Deutschkreutz im Mittelpunkt stehen. Es gibt genug konkrete Projekte, die wir rasch angehen müssen.“

Am nächsten Sonntag wird es spannend.
Am nächsten Sonntag wird es spannend.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Ihre Herausforderer
Für die SPÖ tritt der bisherige Vizebürgermeister Jürgen Hofer an, für das Bündnis Liste Burgenland (LBL) Manfred Kölly, der frühere Bürgermeister von Deutschkreutz. Er hatte das Amt bereits von 2002 bis 2021 bekleidet und versucht nun, erneut Ortschef zu werden. Die vorgezogene Stimmabgabe fand schon gestern statt, die eigentliche Wahl ist für 13. September von 8 bis 14 Uhr anberaumt. Falls am 13. September niemand die absolute Mehrheit erreicht, findet am 11. Oktober die Stichwahl statt.

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