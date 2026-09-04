Flexibles Netz schützt digitale Infrastruktur

Im Raum Oberwart erfolgte die Umstellung auf eine Multipunktkommunikation – die höchste Ausfalls- und Abhörsicherheit garantieren soll.
Nach dem Start der Landesbackbones im vergangenen Jahr treibt das Burgenland das Thema digitale Souveränität weiter voran. Unter der Leitung der BE Technology GmbH (BET), der Breitbandkoordinationsstelle des Landes und Tochtergesellschaft der Burgenland Energie, wurde das Netz im Raum Oberwart auf eine Multipunktkommunikation erweitert.
„Weg zur Unabhängigkeit sichern“
Durch die abhörsichere Quantenverschlüsselung und Reichweiten von bis zu 80 Kilometern bleiben Behörden, Einsatzorganisationen und kritische Einrichtungen auch bei Internetausfällen, Cyberattacken oder einem Blackout voll handlungsfähig. „Mit diesem massiven Technologie-Upgrade sichern wir den Weg zur Unabhängigkeit und Zukunftsfähigkeit unseres Landes“, erklärt der Digitalisierungs-Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).
Bisher basierte die hochsichere Glasfaserverbindung des Landes vor allem auf direkten Punkt-zu-Punkt-Leitungen, wie der Pionierstrecke zwischen Oberwart und dem Sender Hirschenstein. Der Übergang zur Multipunktkommunikation markiert nun einen entscheidenden technischen Durchbruch.
Lokale Datenspeicherung möglich
Ab sofort können dadurch mehrere Standorte und Behörden gleichzeitig in einem flexibel erweiterbaren Netzwerk zusammengeschaltet werden. Diese Struktur bereitet außerdem die Möglichkeit einer lokalen Datenspeicherung vor.
„Damit schaffen wir eine krisenfeste Kommunikation, die im Ernstfall verlässlich funktioniert – selbst dann, wenn die Internetverbindung ausfällt oder die Stromversorgung großflächig unterbrochen ist“, erläutert Schneemann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.