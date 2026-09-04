Flexibles Netz schützt digitale Infrastruktur

Nach dem Start der Landesbackbones im vergangenen Jahr treibt das Burgenland das Thema digitale Souveränität weiter voran. Unter der Leitung der BE Technology GmbH (BET), der Breitbandkoordinationsstelle des Landes und Tochtergesellschaft der Burgenland Energie, wurde das Netz im Raum Oberwart auf eine Multipunktkommunikation erweitert.