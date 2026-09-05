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Vor Schloss Esterházy

PS-starkes Festival der Rennkultur in Eisenstadt

Burgenland
05.09.2026 05:56
Tausende PS-Fans werden bei dem coolen Festival in Eisenstadt erwartet, der Eintritt ist frei.
Tausende PS-Fans werden bei dem coolen Festival in Eisenstadt erwartet, der Eintritt ist frei.(Bild: Rennkultur/Sportwagen Festival)
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Von Karl Grammer

Tausende Fans lockt das Sportwagenspektakel der Extraklasse samt DJ-Party im Hotel Galántha nach Eisenstadt. Der Eintritt ist frei.

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Heute in einer Woche, 12. September, verwandelt sich die Landeshauptstadt in ein „Mekka“ der Freunde PS-starker Gefährte. Auf dem Platz vor dem Schloss Esterházy sind ab 16 Uhr außergewöhnliche Automobile und Motorräder zu bestaunen. 6500 Fans hatte das Rennkultur-Sportwagen-Festival im vergangenen Jahr angelockt, diesmal ist sogar mit deutlich mehr interessierten Besuchern zu rechnen.

Spannende Themen rund um Mobilität
„Jeder, der dabei ist, wird mit Begeisterung in die faszinierende Welt der automobilen Leidenschaft eintauchen können“, kündigen die Veranstalter an. Abgesehen von den spektakulären Boliden, bieten fachkundige Aussteller ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Themen rund um Automobile, Motorräder, Lifestyle und die gesamte Welt der Mobilität.

Für die passende Stimmung sorgt DJ Koolbreak, der das Festival musikalisch begleitet. Und das Beste daran: Der Eintritt ist frei! „Das Festival ist nicht nur ein Muss für beherzte ,Petrolheads’, sondern wird ein Erlebnis für die ganze Familie“, betonen die Organisatoren.

Karten für die After-Party und Ausstellertickets für Kfz und Motorrad im Internet ...
Karten für die After-Party und Ausstellertickets für Kfz und Motorrad im Internet (www.rennkultur.at).(Bild: Rennkultur/Sportwagen Festival)

After Party mit Star-DJ
Sobald das viel beachtete Festival in den Abend übergleitet, steigt ab 19 Uhr die offizielle Rennkultur-After-Party parallel im Hotel Galántha. Als „Rooftop Special Guest“ steuert Star-DJ Rene Rodrigezz schwungvolle Beats bei. KG

Tausende PS-Fans werden bei dem coolen Festival in Eisenstadt erwartet, der Eintritt ist frei. Karten für die After-Party sowie Ausstellertickets für Kfz und Motorrad im Internet (www.rennkultur.at).

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