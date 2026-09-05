PS-starkes Festival der Rennkultur in Eisenstadt

After Party mit Star-DJ

Sobald das viel beachtete Festival in den Abend übergleitet, steigt ab 19 Uhr die offizielle Rennkultur-After-Party parallel im Hotel Galántha. Als „Rooftop Special Guest“ steuert Star-DJ Rene Rodrigezz schwungvolle Beats bei. KG

Tausende PS-Fans werden bei dem coolen Festival in Eisenstadt erwartet, der Eintritt ist frei. Karten für die After-Party sowie Ausstellertickets für Kfz und Motorrad im Internet (www.rennkultur.at).