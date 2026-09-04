Wie eine Österreicherin ins Visier der AfD geriet

Barbara Steiner wohnt unweit des berühmten Bauhaus-Gebäudes in Dessau im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Wenn die Direktorin der Welterbe-Stiftung aus dem Fenster blickt, sieht sie Architekturgeschichte. Doch der friedliche Schein trügt. Die Österreicherin ist mitten in einen heftigen Kulturkampf geraten. Für die rechtsextreme AfD ist die Kunstschule Bauhaus das perfekte Feindbild. Und Steiner auch.