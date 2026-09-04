Sprengvorrichtungen nahe Umspannwerken entdeckt

„Es gibt einen Polizeieinsatz. Aus polizeitaktischen Gründen können wir uns dazu nicht äußern“, zitierte die „Bild“ eine Polizeisprecherin. Ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz bestätigte der Nachrichtenagentur AFP einen „großen Einsatz“ im Kreis Bautzen, wollte aber keine Angaben dazu machen, wonach die Einsatzkräfte suchten und wo genau der Einsatz stattfand. Weitere Einzelheiten sollen demnach am Samstag bekanntgegeben werden.