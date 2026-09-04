Nach Vuelta-Sturz: Team gibt Update zu Mühlberger!

Bitter ist der Ausfall auch für Teamleader Gall, der derzeit im Gesamtklassement auf dem dritten Platz liegt und mit 2:06 Minuten Rückstand auf den Führenden Enric Mas durchaus Ambitionen hegt. Der Ausfall von Mühlberger wiegt für ihn deshalb besonders schwer. Denn der Sieger der Österreich-Rundfahrt führte Gall wie schon beim Giro auch in Spanien über die Berge.