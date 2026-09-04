Nach Vuelta-Sturz: Team gibt Update zu Mühlberger!

Rad-Rennstall Decathlon hat sich nach dem folgenreichen Sturz von Gregor Mühlberger auf der 13. Etappe der Vuelta a Espana mit einem Update über die Verletzung gemeldet. Bitter ist der Ausfall unterdessen auch für Teamleader Felix Gall.
„Nach einem Sturz zu Beginn der Etappe musste Gregor Mühlberger heute leider die La Vuelta aufgeben. Heute Morgen lag er auf Platz 9 der Gesamtwertung und war neben Felix Gall eine wichtige Stütze für das Team in den Bergen. Gregor Mühlberger hat sich eine Verstauchung des Akromioklavikulargelenks der linken Schulter sowie eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen“, teilt Decathlon auf Instagram mit.
Rückschlag auch für Gall
Der Österreicher war auf der 13. Etappe der Vuelta zu Sturz gekommen. Zwar setzte er sich zunächst noch einmal aufs Rad, musste zehn Kilometer später aber erkennen, dass es nicht mehr weitergeht. Mühlberger sei zurück im Teamhotel, es gehe ihm gut, hieß es.
Bitter ist der Ausfall auch für Teamleader Gall, der derzeit im Gesamtklassement auf dem dritten Platz liegt und mit 2:06 Minuten Rückstand auf den Führenden Enric Mas durchaus Ambitionen hegt. Der Ausfall von Mühlberger wiegt für ihn deshalb besonders schwer. Denn der Sieger der Österreich-Rundfahrt führte Gall wie schon beim Giro auch in Spanien über die Berge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.