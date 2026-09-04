LIVE ab 21 Uhr: Betis Sevilla gegen Real Madrid

Vierte Runde in Spaniens Liga: Betis Sevilla empfängt Real Madrid. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Drei Spiele, drei Siege, Torverhältnis 10:2 – der Saisonstart von Real Madrid ist Stand jetzt durchaus als sehr gelungen zu bezeichnen.
Barcelona noch einmal um zwei Treffer besser
Dass die Mannschaft von Trainer José Mourinho nur auf Platz 2 steht und nicht Erster ist, liegt am FC Barcelona, der in seinen Spielen noch einmal um zwei Treffer besser war.
Nach einem 2:1 bei Espanyol Barcelona, einem 4:1 gegen Real Sociedad und einem 4:0 müssen die „Königlichen“ nun bei Betis Sevilla ran.
Die Andalusier hatten zum Liga-Auftakt zwei 1:0-Siege gegen Real Sociedad und beim FC Valencia eingefahren, zuletzt aber beim UD Levante mit 2:5 verloren.
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