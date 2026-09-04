Spanien misst höchste Temperatur seit Jahresbeginn

„Unfehlbares Zeichen“ der Erderwärmung

Nach Aemet-Angaben vom Donnerstag war der Zeitraum Jänner bis August in Spanien so warm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur sei noch einmal deutlich wärmer gewesen als in den vier bisher heißesten Zeiträumen Jänner bis August, die alle in den vier vergangenen Jahren gemessen wurden. Dies sei ein „unfehlbares Zeichen, dass sich die Erwärmung in Spanien beschleunigt“, erklärte die Meteorologiebehörde.