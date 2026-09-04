FC Liverpool zu Gast bei Ipswich – ab 21 Uhr LIVE

Dritter Spieltag der Premier League: Der FC Liverpool ist zu Gast beim Aufsteiger Ipswich Town. Wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der FC Liverpool erwischte keinen optimalen Saisonstart. Mühevoll erkämpfte man sich zwei Unentschieden gegen Newcastle United und Oliver Glasners Nottingham Forest. Neo-Trainer Andoni Iraola schaffte es noch nicht ganz das Triebwerk der „Reds“ zum Laufen zu bringen.
Ipswich Town meldete sich mit einem 2:1-Sieg gegen AFC Sunderland in der Premier League zurück. Bei Manchester United in Runde zwei kassierte der Aufsteiger jedoch eine heftige 2:5-Klatsche.
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