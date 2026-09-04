Bad Vöslau verspielt Sieg beim HLA-Saisonauftakt

Die Jags Vöslau haben im ersten Saisonspiel der Handball Liga Austria (HLA) einen sicher geglaubten Heimsieg verspielt. Der Titelverteidiger aus Niederösterreich musste sich am Freitag zum Auftakt gegen Schwaz trotz einer Acht-Tore-Führung in einem dramatischen Finish noch mit 30:31 (19:12) geschlagen geben.
„Es war ein Chaosspiel. Da hat Tirol die Nase vorne, weil das ihr Spiel ist“, sagte Vöslau-Goalie Thomas Bauer enttäuscht.
Das Team des spanischen Erfolgscoaches Sebastia Salvat gab in der Thermenhalle einen komfortablen Vorsprung in der Schlussphase aus der Hand. „Solche Sachen passieren, das ist das Geile an unserer Sportart“, betonte Salvat, der aber auch die Schiedsrichterleistung stark kritisierte, im ORF. „Aber ein Teil der Schuld ist auch unsere. Wir sind nachlässig geworden.“ Schwaz-Spieler Michael Miskovez war wie seine Kollegen euphorisiert. „So eine Aufholjagd macht für alle extrem viel Spaß.“
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