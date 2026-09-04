Bad Vöslau verspielt Sieg beim HLA-Saisonauftakt

Das Team des spanischen Erfolgscoaches Sebastia Salvat gab in der Thermenhalle einen komfortablen Vorsprung in der Schlussphase aus der Hand. „Solche Sachen passieren, das ist das Geile an unserer Sportart“, betonte Salvat, der aber auch die Schiedsrichterleistung stark kritisierte, im ORF. „Aber ein Teil der Schuld ist auch unsere. Wir sind nachlässig geworden.“ Schwaz-Spieler Michael Miskovez war wie seine Kollegen euphorisiert. „So eine Aufholjagd macht für alle extrem viel Spaß.“