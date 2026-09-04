Sabalenka zieht souverän ins Achtelfinale ein

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka steht bei den Tennis-US-Open ohne Satzverlust im Achtelfinale. Die Belarussin besiegte am Freitag in Runde drei die Usbekin Kamilla Rachimowa 6:3,6:4 und wartet nun auf die Siegerin aus Taylor Townsend (USA) gegen Diana Schnaider (RUS-15). Ebenso weiter sind Martja Kostjuk (UKR-11) gegen Jekaterina Alexandrowa (RUS-18) mit 6:3,6:2 und Sorana Cirstea (ROU-16) in ihrem letzten Karrierejahr gegen Jasmine Paolini (ITA-19) mit 6:3,6:3.
Sabalenka benötigte für ihren Erfolg 1:29 Stunden. Mehr als mit ihrem Spiel ließ sie im Louis Armstrong Stadium aber mit einem Hinweis an Stuhlschiedsrichterin Eva Asderaki-Moore aufhorchen. „Jemand raucht hier Gras“, merkte sie bei einer 3:0-Führung an, nachdem ihr der markante Cannabis-Rauch in die Nase gestiegen war. Cannabis-Geruch bei den US Open ist nichts Neues, es darf direkt vor der Anlage auch geraucht werden.
Was das Tennis an sich betrifft, fühlte sich Sabalenka im zweiten Satz gefordert. „Sie hat da unglaublich gespielt“, sagte sie über Rachimowa. „Sie hat mich dazu motiviert, mein Bestes zu zeigen.“ Die 28-Jährige spielt um ihren fünften Grand-Slam-Titel, wobei sie die vergangenen beiden in New York vergebenen Major-Titel geholt hat. Drei US-Open-Triumphe in Folge hat zuletzt die US-Amerikanerin Serena Williams von 2012 bis 2014 erreicht.
Erler mit erfolgreichem rot-weiß-rotem Doppel-Einstand
Am Freitag sind auch die Erstrunden-Doppelpartien aller fünf da ausgelosten Österreicher angesetzt. Als Erster im Einsatz, und das erfolgreich, war Alexander Erler. Der 28-jährige Tiroler besiegte mit dem US-Amerikaner Robert Cash die portugiesisch-australische Paarung Nuno Borges/Rinky Hijikata 7:6(4),6:4. Erler war bis zu seinem Wiedereinstieg Ende Juli in Washington knapp zwei Monate wegen einer Ellbogenblessur ausgefallen.
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