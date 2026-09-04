Sabalenka zieht souverän ins Achtelfinale ein

Was das Tennis an sich betrifft, fühlte sich Sabalenka im zweiten Satz gefordert. „Sie hat da unglaublich gespielt“, sagte sie über Rachimowa. „Sie hat mich dazu motiviert, mein Bestes zu zeigen.“ Die 28-Jährige spielt um ihren fünften Grand-Slam-Titel, wobei sie die vergangenen beiden in New York vergebenen Major-Titel geholt hat. Drei US-Open-Triumphe in Folge hat zuletzt die US-Amerikanerin Serena Williams von 2012 bis 2014 erreicht.