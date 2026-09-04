Schock! Zeppelin drohte über Innsbruck abzustürzen

Schrecksekunde am Freitagabend über Innsbruck: Ein offenbar für Werbezwecke eingesetzter Zeppelin-Ballon geriet über der Landeshauptstadt in eine brenzlige Lage. Wie ein Video zeigt, schwebte das Luftschiff nur knapp über den Häusern und musste schließlich notlanden.
Was zunächst nach einem spektakulären Werbeflug über Innsbruck aussah, entwickelte sich am Freitagabend zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein Werbeballon in Form eines Zeppelins geriet über der Tiroler Landeshauptstadt offenbar in Schwierigkeiten.
Luftschiff verlor deutlich an Höhe
Ein Video zeigt, wie das Luftschiff zeitweise nur knapp über den Häusern der Lohbachsiedlung schwebte. Für die Menschen am Boden bot sich ein ungewöhnliches und zugleich beunruhigendes Bild: Der Zeppelin verlor deutlich an Höhe und drohte, gefährlich tief zu kommen.
Im letzten Moment gelang es dem Luftschiff offenbar, die Wende zu schaffen und sich wieder in der Höhe zu halten. Dennoch endete der Flug wenig später mit einer Notlandung am Flughafen Innsbruck.
Gegen 19.30 Uhr setzte der Werbeballon im südlichen Bereich des Flughafengeländes auf. „Bei uns gingen mehrere Meldungen ein“, hieß es bei der Leitstelle Tirol. Der Vorfall alarmierte zahlreiche Einsatzkräfte: Vor Ort waren unter anderem mehrere Feuerwehren und ein Rettungshubschrauber. Der Zwischenfall ging aber glimpflich aus: Verletzt wurde niemand!
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