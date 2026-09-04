Schock! Zeppelin drohte über Innsbruck abzustürzen

Gegen 19.30 Uhr setzte der Werbeballon im südlichen Bereich des Flughafengeländes auf. „Bei uns gingen mehrere Meldungen ein“, hieß es bei der Leitstelle Tirol. Der Vorfall alarmierte zahlreiche Einsatzkräfte: Vor Ort waren unter anderem mehrere Feuerwehren und ein Rettungshubschrauber. Der Zwischenfall ging aber glimpflich aus: Verletzt wurde niemand!